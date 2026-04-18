Diretta gol Serie A LIVE | Hermoso risponde a Krstovic 1-1 Roma Atalanta

Durante la 33esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite con momenti chiave come il pareggio tra Roma e Atalanta, segnato da un gol di Hermoso che ha risposto a Krstovic, portando il punteggio sull’1-1. La cronaca delle partite, aggiornata in tempo reale, ha fornito dettagli sui goal, le azioni più importanti e le decisioni della moviola. La giornata di campionato ha visto anche altre sfide con risultati e movimenti in classifica.

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