Nella serie A di basket, Reggio Emilia ha vinto facilmente contro Trento con il punteggio di 90-82, consolidando la propria posizione nei playoff. Nel frattempo, Treviso ha battuto Udine e ha raggiunto Sassari in classifica, avvicinandosi alla salvezza. I risultati di questa giornata modificano la classifica e aumentano le possibilità di qualificazione per alcune squadre.

Prova di forza per imporsi nella lotta playoff: il quart’ultimo turno della Serie A di basket si apre con la vittoria 90-82 di Reggio Emilia a Trento. Difesa solida, buoni tiri e responsabilità condivise con 6 giocatori in doppia cifra tra i quali spicca la doppia doppia da 10 punti e 13 rimbalzi di Rossato. L’altra faccia della medaglia è una Trento che a tre giornate dalla fine dista ancora una vittoria dall’ottavo posto. Udine potrebbe agganciarla invece cade a Treviso 92-82 e deve rimandare l’ufficialità della salvezza. La Nutribullet è più viva che mai, conquista il quarto successo nelle ultime cinque e aggancia Sassari al penultimo posto, superandola in virtù dello scontro diretto in una giornata in cui i rivali sono impegnati contro Venezia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie A, Reggio Emilia facile a Trento, Treviso batte Udine e vede la salvezza

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