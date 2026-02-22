Openjobmetis Varese si prepara alla volata | test con Reggio Emilia e occhi su Udine e Treviso

Openjobmetis Varese ha iniziato la preparazione per le prossime partite, motivata dalla sfida contro Reggio Emilia. La squadra ha sostenuto un allenamento leggero al Campus, puntando a recuperare forma e concentrazione. I giocatori si concentrano su esercizi di controllo e passo, mentre i dirigenti seguono con attenzione le prestazioni di Udine e Treviso. La squadra si prepara a affrontare un mese decisivo con impegno e determinazione.

© Mondosport24.com - Openjobmetis Varese si prepara alla volata: test con Reggio Emilia e occhi su Udine e Treviso

l’openjobmetis varese è tornata in palestra per una riattivazione a ritmo contenuto, in una sessione serale al Campus che segna l’avvio di una fase di preparazione mirata alle ultime prove della stagione. dopo la vittoria contro Brescia a san valentino, la squadra affronta con pragmatismo i prossimi impegni, concentrandosi sulla continuità e sull’ottimizzazione della forma in vista del finale di campionato. l’unico assenza giustificata riguarda olivier nkamhoua, convocato dalla finlandia per le due gare di qualificazione ai mondiali 2027 contro belgio (venerdì a charleroi e domenica in casa). il lavoro verrà riavviato a pieno regime dall’inizio della prossima settimana, con un test in programma per sabato 28 febbraio contro reggio emilia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Serie A. Varese, chance a Treviso in chiave playoff. La Vanoli va a UdineLa Pallacanestro Varese affronta Treviso alle ore 16 in una partita decisiva per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Basket, Varese batte in volata Napoli e si avvicina alla Final Eight di Coppa ItaliaLa Openjobmetis Varese ha ottenuto una vittoria importante contro Napoli nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2025-2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La corazzata Brescia fa tappa a Masnago: cosa si inventerà la Openjobmetis di Kastritis?; Iroegbu segna il canestro della vittoria, l'Openjobmetis Varese rimonta e batte al fotofinish la Germani Brescia (98-96); La Germani si ferma contro Varese. Brescia battuta allo scadere 98-96. Gli highlights - BresciaToday; Germani, seconda sconfitta consecutiva: vince Varese all’ultimo secondo. Varese e l'addio di Elisee Assui: le cifre del contratto e del buyout per la OpenjobmetisLa Pallacanestro Varese ha ufficializzato il trasferimento di Elisee Assui negli Stati Uniti al termine della stagione in corso, poche ore dopo una nuova convocazione in nazionale da parte del ... pianetabasket.com Openjobmetis Varese – Germani Brescia, la partita in direttaAltro incontro proibitivo per i biancorossi che sabato 14 alle 18,15 ospitano la capolista Brescia dell'ex Ferrero. Seguite il match in #direttavn, aggiornamenti anche da Mastini-Caldaro di hockey ... varesenews.it Openjobmetis Varese, Freeman “manda segnali”: mercato in stand-by dopo il colpo su Brescia x.com L'ala della Openjobmetis giocherà con la George Washington University: per Varese in arrivo un incasso importante. Il gm: "Si merita questa opportunità: ha scelto una buona proposta". La OJM può già pensare al mercato LEGGI QUI: https://www.varesenews.i - facebook.com facebook