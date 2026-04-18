Serie A Reggio BiC ko contro Cantù ma a testa altissima

La Reggio BiC si è conclusa con una sconfitta nell'ultima giornata del campionato di Serie A Fipic, superata dalla Briantea Cantù con il punteggio di 50-69. La partita si è svolta davanti a un pubblico che ha applaudito i giocatori, nonostante il risultato finale. La squadra ha terminato la stagione con un risultato negativo, ma ha ricevuto riconoscimenti per l'impegno mostrato in campo.

Si chiude con una sconfitta, ma tra gli applausi, la regular season della Reggio BiC, superata 50-69 dalla Briantea Cantù, campione d’Italia in carica, nell’ultima giornata del campionato di Serie A Fipic. Un ko che non cancella quanto di buono fatto dai reggini, protagonisti di una gara intensa.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Serie A, per Reggio BiC ultima di regular season vs Briantea CantùUltimo atto della regular season per la Reggio BiC, che sabato 18 aprile alle ore 15:30 scenderà in campo tra le mura amiche del Palacalafiore per... Serie A, Reggio BiC resiste due quarti ma Macerata allunga alla distanzaArriva uno stop per la Reggio BiC nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A Fipic. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Reggio Bic al centro della scena europea del basket in carrozzina, il PalaCalafiore ospita le Finali di Eurocup 2 · ilreggino.it; Serie A, per Reggio BiC ultima di regular season vs Briantea Cantù; Reggio Bic, l’ultima di regular season è contro la Briantea Cantù; La Vis Basket Reggio Calabria desidera esprimere le proprie più sincere scuse alla Reggio BIC. Reggio BiC, stop contro Cantù ma a testa altissima: al PalaCalafiore finisce 50-69Si chiude con una sconfitta, ma tra gli applausi, la regular season della Reggio Bic, superata 50-69 dalla Briantea Cantù, campione d’Italia in carica, nell’ultima giornata del campionato di Serie A F ... strettoweb.com Serie A, Reggio BiC beffata all’ultimo secondo: l’Amicacci passa 50-49Sfuma sul più bello la vittoria per la Reggio BiC, che cede all’ultimo canestro contro l’Amicacci al termine di una gara intensa e combattuta fino alla sirena finale. A decidere il match è Tanghe, aut ... reggiotoday.it REGGIO CALABRIA AL CENTRO DELL'EUROPA:L'EUROCUP SI AVVICINA Reggio Bic, presentate le Finali di Eurocup 2: Reggio Calabria pronta a vivere un evento storico La replica della conferenza stampa di presentazione Un’atmosfera carica di orgoglio, facebook