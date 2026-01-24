Serie A Reggio BiC resiste due quarti ma Macerata allunga alla distanza

Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A Fipic, la Reggio BiC resiste per i primi due quarti, ma alla lunga, la Macerata riesce ad allungare e ottenere la vittoria. La partita si è conclusa con un risultato che evidenzia la crescita delle due squadre e il continuo equilibrio nel campionato.

Arriva uno stop per la Reggio BiC nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A Fipic. Al PalaPrincipi di Macerata, il Santo Stefano fa valere il fattore campo e rispetta il pronostico, imponendosi per 74-54 al termine di un match che ha visto i reggini reggere l'urto per.

