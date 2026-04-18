Serie A oggi Roma-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla
Oggi, sabato 18 aprile, la Roma affronta l’Atalanta all’Olimpico in una partita valida per la 33esima giornata di Serie A. La sfida si gioca in serata e sarà trasmessa in diretta televisiva. I giallorossi tornano in campo dopo le ultime uscite, mentre gli orobici cercano punti importanti in trasferta. Le formazioni probabili verranno comunicate poco prima del calcio d’inizio.
(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 18 aprile, i giallorossi ospitano l'Atalanta all'Olimpico in uno dei big match della 33esima giornata di campionato. La squadra del grande ex Gasperini arriva alla sfida dopo il successo dell'ultimo turno contro il Pisa, mentre i nerazzurri hanno perso contro la Juventus. Ecco. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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