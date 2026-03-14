Inter-Atalanta oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi alle 20:45 si gioca Inter-Atalanta a San Siro, seconda partita della 29ª giornata di Serie A. L’Inter, prima in classifica, affronta l’Atalanta, che arriva da una sconfitta di 6-1 in casa contro il Bayern Monaco in Champions League. La partita sarà visibile in diretta su DAZN e Sky. Le formazioni probabili sono state annunciate nelle ultime ore.

Torna in campo oggi 14 marzo l’Inter capolista, nel secondo match della 29esima giornata di serie A. I nerazzurri ricevono a San Siro l’Atalanta, reduce dalla pesantissima sconfitta casalinga in Champions League contro il Bayern Monaco per 6-1. Gli uomini di Palladino proveranno a cercare di risollevarsi, ma farlo sul campo di un’Inter che in campionato appare uno schiacciasassi (a parte l’eccezione della sconfitta nel derby della Madonnina) sarà tutt’altro che facile. Chivu deve ancora fare a meno di Lautaro Martinez e Calhanoglu, ma in attacco recupera Thuram che dovrebbe fare coppia con Pio Esposito. Sulla destra torna finalmente titolare Dumfries, con Zielinski in regia e Sucic favorito su Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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