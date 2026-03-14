Serie A oggi Inter-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi a San Siro si sfidano Inter e Atalanta nella ventinovesima giornata di Serie A. La partita si tiene sabato 14 marzo e rappresenta uno dei match principali del turno. Le formazioni scenderanno in campo alle ore stabilite, con le probabili scelte di allenatori e le modalità di trasmissione che saranno rese note nelle prossime ore.

(Adnkronos) – Inter e Atalanta tornano in campo in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, a San Siro si gioca uno dei big match della ventinovesima giornata di campionato. Entrambe le squadre vanno a caccia del riscatto: la squadra di Chivu arriva dalla sconfitta nel derby contro il Milan, i bergamaschi dal pesante ko nell'andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Inter-Atalanta, in campo alle 15: INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. All. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Atalanta-Inter oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi, 28 dicembre, per la 17esima giornata della serie A, l’Inter di Cristian Chivu. Atalanta-Roma oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaLa Roma di Gian Piero Gasperini oggi, 3 gennaio, è attesa, per la 18esima giornata di serie A, dalla difficile trasferta di Bergamo sul campo di... SCANDALO IN SERIE A! Atalanta Inter 0-1, DJIMSITI E SAMARDZIC IMBARAZZANTI Contenuti e approfondimenti su Serie A oggi Inter Atalanta orario... Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter, la probabile formazione contro l'Atalanta; Inter - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Atalanta a ranghi compatti verso l'Inter: con Scalvini, anche CDK e Ederson per il rientro. Inter-Atalanta, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partitaInter-Atalanta è il match valido per la 29a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Palladino si giocherà oggi, sabato 14 marzo, alle ore 15. Qui tutte le informazioni su dov ... fanpage.it Inter-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniTutte le informazioni su Inter-Atalanta, ventinovesima giornata di campionato in Serie A: formazioni e come seguire la partita. msn.com Inter-Atalanta, Sky o Dazn Dove vederla in tv e in streaming x.com MATCHDAY Inter Atalanta San Siro Ore 15:00 DAZN - facebook.com facebook