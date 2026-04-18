Serie A oggi Napoli-Lazio | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca Napoli-Lazio, partita valida per la 33esima giornata di Serie A. La gara si svolge allo stadio Maradona e vede in campo il Napoli, allenato da Antonio Conte, contro la Lazio. L'incontro si tiene nel pomeriggio di sabato 18 aprile. Verranno comunicate le probabili formazioni e le modalità di visione dell'evento.

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 18 aprile, la squadra di Antonio Conte ospitano la Lazio al Maradona in uno dei big match della 33esima giornata di campionato. Gli azzurri arrivano dal pari nell'ultimo turno contro il Parma, mentre gli uomini di Sarri hanno perso contro la Fiorentina. Ecco. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Lazio Napoli 0-2 \\\ MAXI RISSA FINALE e 3 ESPULSI

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