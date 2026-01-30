Serie A oggi Lazio-Genoa | orario probabili formazioni e dove vederla

Questa sera all’Olimpico si gioca Lazio-Genoa, anticipo della 23esima giornata di Serie A. La Lazio torna in campo dopo qualche settimana e cerca punti importanti in casa. Il match inizia alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta. I biancocelesti vogliono riprendere il ritmo, mentre il Genoa cerca di uscire dalla zona retrocessione. La partita promette emozioni e battaglia in campo.

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 30 gennaio, i biancocelesti affrontano il Genoa all'Olimpico nell'anticipo della 23esima giornata di campionato. La squadra di Sarri arriva dallo 0-0 in trasferta contro il Lecce, mentre la squadra di De Rossi ha battuto il Bologna 3-2 nell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Genoa, in campo oggi alle 20:45: Lazio (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic, Taylor; Zaccagni, Dia, Cancellieri. All. Sarri Genoa (3-5-2) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Martin; Ekhator; Vitinha, Colombo.

