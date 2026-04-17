Serie A – L’Inter vede lo scudetto | nerazzurri in discesa con il Cagliari

Nella 33ª giornata di Serie A, l’Inter ha affrontato in casa il Cagliari, continuando la sua corsa verso lo scudetto. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con i nerazzurri che hanno cercato di consolidare la loro posizione in classifica. La squadra ha ottenuto i tre punti che la avvicinano sempre più alla vetta della classifica di campionato.

(Adnkronos) – La marcia scudetto dell’Inter prosegue nella 33esima giornata, con la sfida interna contro il Cagliari. La squadra di Chivu ha messo la quinta nello scorso turno, vincendo in rimonta dopo essere andata sotto di due gol con il Como, mentre le inseguitrici Napoli e Milan hanno frenato. Con la squadra di Conte staccata a 9 punti e i rossoneri addirittura a – 12, a sei giornata dalla fine del campionato, la capolista è sempre più vicina al trionfo. A San Siro arriva il Cagliari reduce dalla vittoria cruciale nella sfida salvezza con la Cremonese, con cui i nerazzurri sono imbattuti in casa da 8 partite, di cui 6 vittorie. Per gli esperti di Sisal, la squadra di Chivu non si ferma, con il successo a 1,20, il blitz dei sardi è un’impresa da 13 volte la posta, il pareggio si gioca a 7,00.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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