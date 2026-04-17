Inter-Cagliari 3-0 nerazzurri sempre più lanciati verso lo scudetto

L'Inter ha battuto il Cagliari con un risultato di 3-0, consolidando la sua posizione in classifica. La partita si è svolta a Milano, con i nerazzurri che hanno segnato tutti e tre i gol nel corso del match. Con questa vittoria, l'Inter si trova ora a dodici punti di distanza dal Napoli, in attesa delle prossime gare della squadra di allenatore.

MILANO (ITALPRESS) – Tre gol che sanno di scudetto per l'Inter di Christian Chivu, che batte 3-0 il Cagliari e si lancia a dodici punti di distacco dal Napoli, in attesa che la squadra di Conte affronti la Lazio. Thuram, Barella e Zielinski i marcatori nerazzurri, niente da fare per un Cagliari comunque propositivo e ordinato nel primo tempo, salvo poi disunirsi dopo la prima rete interista. La prima occasione nitida della gara ce l'ha l'Inter, al quarto d'ora, su una palla vagante a ridosso di Caprile che Dimarco tenta di spingere in rete a porta sguarnita, provvidenziale l'intervento di Adopo sulla linea. Manca di precisione l'Inter, che arriva spesso nella trequarti dei sardi ma senza trovare il guizzo vincente.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Inter-Cagliari 3-0, nerazzurri sempre più lanciati verso lo scudetto Notizie correlate Serie A – L’Inter “vede” lo scudetto: nerazzurri in discesa con il Cagliari(Adnkronos) – La marcia scudetto dell’Inter prosegue nella 33esima giornata, con la sfida interna contro il Cagliari. Inter-Genoa 2-0, i nerazzurri continuano la volata verso lo scudettoL’Inter dimentica l’eliminazione dalla Champions League e riprende la sua marcia verso il suo 21esimo scudetto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I prossimi appuntamenti dell'Inter; Inter-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Inter - Cagliari; Inter Cagliari, Marchetti l’arbitro dell’anticipo di Serie A. Inter-Cagliari 3-0, nerazzurri sempre più lanciati verso lo scudettoMILANO (ITALPRESS) – Tre gol che sanno di scudetto per l’Inter di Christian Chivu, che batte 3-0 il Cagliari e si lancia a dodici punti ... iltempo.it Inter-Cagliari 3-0: video, gol e highlightsLa squadra di Chivu si porta momentaneamente a +12 sul Napoli compiendo un altro passo deciso verso lo Scudetto. Dopo un primo tempo non brillantissimo, l’Inter riesce ad avere la meglio di un Cagliar ... sport.sky.it Le parole di Niccolò Barella, premiato come MVP di Inter-Cagliari facebook Inizia il secondo tempo di Inter-Cagliari #InterCagliari 0-0 x.com