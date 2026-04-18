Serie A Lazio corsara a Napoli | al Maradona azzurri battuti 2-0

La Lazio ha vinto 2-0 contro il Napoli al Maradona, interrompendo una serie di risultati positivi della squadra di casa. Dopo aver pareggiato con il Parma in precedenza, il Napoli ha subito questa sconfitta, mentre la Lazio ha mostrato compattezza e precisione durante l’incontro. La partita si è conclusa con i biancocelesti in vantaggio e senza subire reti, in una gara giocata con determinazione e organizzazione.

Dopo il pareggio contro il Parma, il Napoli incappa in una nuova battuta d’arresto e cade al Maradona sotto i colpi della Lazio, che si impone con un netto 2-0 al termine di una gara giocata con grande ordine e cinismo. Per gli uomini di Antonio Conte, al ritorno davanti al proprio pubblico, la partita si mette subito in salita: al 6’ sono infatti gli ospiti a sbloccare il risultato con Cancellieri, abile a sfruttare una disattenzione difensiva e a battere il portiere azzurro. Il Napoli prova a reagire e a rientrare in partita, ma fatica a trovare continuità e lucidità negli ultimi metri. La Lazio, dal canto suo, si difende con compattezza e riparte con pericolosità.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Lazio corsara a Napoli: al Maradona azzurri battuti 2-0 Notizie correlate Serie A, la Lazio ferma il Napoli: 2 a 0 al MaradonaPrima sconfitta in casa per il Napoli da inizio anno La quarta sconfitta consecutiva del Napoli contro la Lazio che vince al Maradona 2 a 0. Leggi anche: Napoli-Lazio, la gara degli azzurri in diretta dal Maradona Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: IL MATCH | Fiorentina-Lazio: precedenti e statistiche; Juve corsara a Bergamo, Boga decide lo scontro diretto con l’Atalanta. Diretta Fiorentina Lazio streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live del posticipo in Serie A, oggi 13 aprile 2026Diretta Fiorentina Lazio streaming video tv, oggi 13 aprile 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live del posticipo in Serie A. ilsussidiario.net Pagina 1 | Dove vedere Napoli-Lazio in tv? Dazn o Sky, orarioLa squadra di Antonio Conte ospita l'undici di Maurizio Sarri in occasione della 33esima giornata di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori ... corrieredellosport.it Serie A, la classifica in zona Europa dopo Napoli-Lazio 0-2 Inter a +12 sul secondo posto: con 4 punti nelle ultime 5 giornate i nerazzurri saranno campioni d’Italia per la 21esima volta. facebook Serie A, la classifica in zona Europa dopo Napoli-Lazio 0-2 Inter a +12 sul secondo posto: con 4 punti nelle ultime 5 giornate i nerazzurri saranno campioni d’Italia per la 21esima volta. x.com