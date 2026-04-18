Nel match di Serie A, la Lazio ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Napoli al Maradona. Questa rappresenta la prima sconfitta in casa per il Napoli da inizio anno e la quarta consecutiva contro la stessa squadra. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 a favore della Lazio.

Prima sconfitta in casa per il Napoli da inizio anno. La quarta sconfitta consecutiva del Napoli contro la Lazio che vince al Maradona 2 a 0. Gli azzurri scendono in campo con l’obiettivo di mantenere la posizione in classifica, sia per la Champions che per dimostrare al destino di averla spuntata, purtroppo però appaiono sin da subito poco attenti e propositivi. A 6 minuti dall’inizio la squadra di Sarri passa in vantaggio grazie ad un’azione ben costruita, sulla fascia sinistra Taylor crossa e Cancellieri si fa trovare pronto intercettando la palla ed insaccandola in rete. Raddoppio mancato al 28° minuto quando a metà campo il passaggio per Buongiorno risulta essere troppo corto, il rimpallo favorisce Noslin che si dirige da solo verso la porta del Napoli prima di essere spinto a terra da dietro da Lobotka.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Serie A, la Lazio ferma il Napoli: 2 a 0 al Maradona

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