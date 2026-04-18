Serie A Futsal notte da incubo per la Feldi Eboli travolta dalla L84

Nella partita di Serie A Futsal, la Feldi Eboli ha subito una pesante sconfitta sul campo della L84 con il punteggio di 8-2. La gara si è conclusa con un primo tempo difficile per la squadra ospite, che non è riuscita a reagire nella ripresa, non riuscendo a recuperare lo svantaggio. È stata una delle serate più complicate della stagione per la formazione rossoblù.

Tempo di lettura: 3 minuti Una delle serate più complicate della stagione per la Feldi Eboli, che cade sul campo della L84 per 8-2 al termine di una gara decisa da un primo tempo non all’altezza delle volpi e da una ripresa in cui i rossoblù non sono riusciti a rientrare davvero in partita. Per gli ebolitani è un periodo negativo con la terza sconfitta consecutiva tra campionato e finale di Coppa Italia, un passivo pesante quello maturato al PalaMaggiore di Leinì dove i ragazzi di mister Antonelli si presentano privi di Caponigro e Braga, oltre al lungodegente Venancio. Il primo squillo è dei padroni di casa, con Murilo Schiochet che impegna subito Dalcin, attento tra i pali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie A Futsal, notte da incubo per la Feldi Eboli travolta dalla L84 Notizie correlate Feldi Eboli-Sandro Abate 4-1, la ripresa decide la sfida di Serie A FutsalEBOLI, 17 febbraio 2026 – La Feldi Eboli supera la Sandro Abate per 4-1 nella 18ª giornata della Serie A di futsal. Serie A1, Futsal: Feldi Eboli, battuto il Napoli nel derby del PalaseleTempo di lettura: 3 minutiIl derby campano sorride alla Feldi Eboli, che supera 3-2 il Napoli Futsal al termine di una sfida intensa e ricca di... Una raccolta di contenuti Si parla di: Serie A Futsal, tonfo Feldi Eboli sul campo della L84. Futsal, Serie A KINTO: la L84 Torino mostra i muscoli alla Feldi. Tre puntoni per Roma e Sala ConsilinaIl Came Treviso non si ferma più: supera 4-3 Mantova, conquista il terzo successo di fila e s'allontana dai playout ... corrieredellosport.it La Covei Meta Catania alza la prima Coppa Italia: battuta la Feldi nello strabordante PalaPrometeo Estra di Ancona. FOTOGALLERYIl futsal è bello perché vario. Neanche tre mesi fa si inchinava alla Feldi Eboli in Supercoppa, dopo aver portato la finale ai rigori. Stavolta la Covei Meta Catania scrive un’altra storia: davanti a ... divisionecalcioa5.it