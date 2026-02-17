Feldi Eboli-Sandro Abate 4-1 la ripresa decide la sfida di Serie A Futsal

La Feldi Eboli ha battuto la Sandro Abate con un risultato di 4-1, una vittoria che ha deciso l’esito della partita nel secondo tempo. La squadra di casa ha iniziato con entusiasmo, portando avanti un ritmo intenso che ha messo sotto pressione gli avversari fin dalle prime fasi. Alla ripresa, Eboli ha segnato tre gol in rapida successione, spostando l’inerzia del match e lasciando la Sandro Abate senza possibilità di recupero.

EBOLI, 17 febbraio 2026 – La Feldi Eboli supera la Sandro Abate per 4-1 nella 18ª giornata della Serie A di futsal. La gara si è risolta interamente nella ripresa dopo un primo tempo chiuso senza reti. L'equilibrio dei primi venti minuti, segnati dallo 0-0, si rompe al 21', quando Braga L. porta avanti i padroni di casa. L'episodio indirizza il match, che nella fase centrale del secondo tempo si accende in pochi minuti. Al 32' Lavrendi G. viene ammonito. Due minuti più tardi, al 34', Calderolli F. raddoppia per la Feldi Eboli. Lo stesso Calderolli firma la terza rete al 37', consolidando il vantaggio.