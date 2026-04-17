Inaugurato anno accademico Georgofili | Il momento difficile ma si deve seguire la scienza

Stamattina a Palazzo Vecchio si è tenuta la cerimonia di apertura dell’anno accademico dei Georgofili. Durante l’evento, un rappresentante ha affermato che, nonostante il momento difficile, è fondamentale seguire la scienza. La cerimonia ha coinvolto docenti, studenti e autorità, che hanno ascoltato le parole sull’importanza di continuare a investire nella ricerca e nello studio. La sala si è riempita di un clima di aspettativa per l’anno accademico appena iniziato.

Firenze, 17 aprile 2026 - Si è svolta stamani a Palazzo Vecchio la cerimonia di inaugurazione del 273o anno accademico dell'Accademia dei Goergofili, alla presenza della sindaca Sara Funaro, del presidente dei Georgofili Massimo Vincenzini e dell'accademico onorario e già ministro dell'ambiente Valdo Spini, al quale è stata affidata la prolusione su 'La questione ambientale'. Vincenzini ha espresso "profonda preoccupazione per i tempi che stiamo vivendo, in cui sembra essersi smarrita quella ragione che, invece e per fortuna, ancora illumina la via del progresso scientifico e che siamo soliti praticare a favore...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurato anno accademico Georgofili:“Il momento difficile ma si deve seguire la scienza" Notizie correlate Università Cattolica, inaugurato il nuovo anno accademicoUniversità Cattolica, inaugurato il nuovo anno accademico Al Policlinico Gemelli di Roma si è svolta l’inaugurazione del nuovo anno accademico... Inaugurato il 158° anno accademico di Ca' FoscariNella cornice del Teatro Goldoni di Venezia, è stato inaugurato questa mattina il 158° anno accademico dell'università Ca' Foscari.