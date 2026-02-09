Serena Stefani riconfermata alla guida di Cia Arezzo

Serena Stefani resta alla guida di Cia Arezzo. La decisione è arrivata questa mattina, quando l’associazione ha confermato la sua leadership per il prossimo mandato. La Stefani, imprenditrice agricola del Casentino, continuerà a rappresentare gli agricoltori della provincia e a portare avanti le sue idee. La sua riconferma è stata accolta con soddisfazione da parte dei soci, che apprezzano il suo lavoro e la sua determinazione.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Serena Stefani, im prenditrice agricola casentinese, è stata riconfermata alla guida di Cia Arezzo. Lo ha deciso l'assemblea provinciale riunita oggi all'A Point Park Hotel di Arezzo, al termine di una giornata di intenso confronto su tutti i temi dell'agricoltura. L'elezione è arrivata con un vero e proprio plebiscito, che ha rinnovato la fiducia alla presidente uscente dopo quattro anni di lavoro alla guida dell'organizzazione professionale aretina. La giornata congressuale, molto partecipata, ha registrato il contributo di rappresentanti delle istituzioni e del mondo agricolo, economico, sociale aretino, a testimonianza del ruolo centrale che Cia Arezzo riveste per lo sviluppo delle imprese e delle aree rurali.

