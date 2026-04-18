Ieri mattina al Serd di Pisa si è verificato un episodio di minaccia. Un giovane di origine georgiana ha impugnato un coltello e ha rivolto parole minacciose alla dottoressa di turno e a un vigilante presente nella struttura. L’uomo ha tenuto il coltello in mano durante l’azione, creando momenti di tensione tra le persone presenti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione.

di Antonia Casini Momenti di paura al Serd di Pisa ieri mattina, quando un giovane di origine georgiana ha minacciato la dottoressa di turno e un vigilante con il coltello. Il 30enne è stato arrestato dai carabinieri per la seconda volta in pochi giorni. La prima era accusato di rapina. La ricostruzione svolta dagli uomini dell’Arma. Il giovane era andato al Servizio dipendenze patologiche di Pisa in via delle Torri. Lì ha preso la dose giornaliera prevista del farmaco ma poi, dopo averlo assunto, ne ha chiesto altro. Alla risposta negativa del personale, è andato in escandescenze e ha brandito il coltello. Lo avrebbe prima puntato contro i presenti e poi avrebbe minacciato di tagliarsi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serd, minaccia medico e guardia: "Aveva un coltello in mano"

Sinh asked his father to meet with Bao to persuade him to withdraw the complaint.

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