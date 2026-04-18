Serata magica con Jovanotti | Coltivate l’ignoranza Aiuta ad andare avanti

Durante una serata al Teatro Cavallerizza, un artista ha presentato il suo nuovo concerto, accompagnato da un vinile sul piatto e dalla musica che riempiva l’ambiente. Il pubblico ha assistito a un evento che ha suscitato entusiasmo, con il cantante che ha invitato a “coltivare l’ignoranza” come modo per andare avanti. La serata si è conclusa con un’atmosfera di festa e coinvolgimento generale.

Reggio Emilia, 18 aprile 2026 – Un vinile sul piatto, la puntina che scende, il suono che riempie un Teatro Cavallerizza euforico. È con ’La gente della notte’ che Jovanotti entra in scena a Vyni 2026, sorprendendosi lui stesso per la resa dell’impianto hi-fi di Audiocostruzioni. Si avvicina alle casse, ascolta, poi saluta: “Non l’ho mai sentita così bene. Buonasera a tutti”. Accanto a lui il giornalista Luca Sofri, che introduce e accompagna un format costruito sull’ascolto più che sulla performance. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliaculturajovanotti-vyni-festival-reggio-emilia-rmfkxhfc Jovanotti: “La mia idea di paradiso è questa”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serata magica con Jovanotti: “Coltivate l’ignoranza. Aiuta ad andare avanti” Notizie correlate Jovanotti alla Cavallerizza: “Coltivate l’ignoranza. Aiuta ad andare avanti”Reggio Emilia, 18 aprile 2026 – Un vinile sul piatto, la puntina che scende, il suono che riempie un Teatro Cavallerizza euforico. Riformisti del Pd a Modena, Delrio: “Nessuna scissione, la pluralità aiuta il partito ad andare avanti”Modena, 7 febbraio 2026 – "Ma ci sederemo con Conte prima, dopo, tra due mesi? Aspettiamo l'ultimo momento? Lo dico a Giuseppe Conte, a Fratoianni, a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gianni Morandi infiamma Milano: sul palco il figlio Tredici Pietro e la sorpresa Jovanotti. È il concerto più bello del mondo; Ascolti TV | Venerdì 10 Aprile 2026. Dalla Strada al Palco sfiora i 3 milioni (21%) e batte Grande Fratello Vip (17.2%), ottimo Crozza (7.5%); Gianni Morandi infiamma Milano | sul palco il figlio Tredici Pietro e la sorpresa Jovanotti È il concerto più bello del mondo. Jovanotti alla Cavallerizza: Coltivate l’ignoranza. Aiuta ad andare avantiLa serata magica con Lorenzo Cherubini ospite di Vyni e Benny Benassi. ‘Gente della notte’ apre le danze: Questa è la mia idea di paradiso ... msn.com Gianni Morandi infiamma Milano: sul palco il figlio Tredici Pietro e la sorpresa Jovanotti. È il concerto più bello del mondoNotte magica all'Unipol Forum tra l'abbraccio con il figlio e la carica di Lorenzo Cherubini: dai duetti emozionanti agli omaggi a Lucio Dalla, ecco tutte le date del tour ... ilrestodelcarlino.it Serata magica per il Monza al Ferraris: tris da sogno alla Samp e... ma che gol ha fatto Petagna #SampdoriaMonza - facebook.com facebook