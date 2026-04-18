Jovanotti alla Cavallerizza | Coltivate l’ignoranza Aiuta ad andare avanti

Durante un evento musicale, un artista ha suonato un vinile al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia, creando un’atmosfera di entusiasmo tra il pubblico. L’artista ha commentato che l’ignoranza può essere un elemento che aiuta ad andare avanti, riferendosi probabilmente a una riflessione sul valore di conoscere e ignorare. La serata ha visto una partecipazione vivace e un pubblico coinvolto, con il suono della puntina che risuonava nel teatro.

Reggio Emilia, 18 aprile 2026 – Un vinile sul piatto, la puntina che scende, il suono che riempie un Teatro Cavallerizza euforico. È con ’La gente della notte’ che Jovanotti entra in scena a Vyni 2026, sorprendendosi lui stesso per la resa dell’impianto hi-fi di Audiocostruzioni. Si avvicina alle casse, ascolta, poi saluta: “Non l’ho mai sentita così bene. Buonasera a tutti”. Accanto a lui il giornalista Luca Sofri, che introduce e accompagna un format costruito sull’ascolto più che sulla performance. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliaculturajovanotti-vyni-festival-reggio-emilia-rmfkxhfc Jovanotti: “La mia idea di paradiso è questa”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti alla Cavallerizza: “Coltivate l’ignoranza. Aiuta ad andare avanti” Notizie correlate Riformisti del Pd a Modena, Delrio: “Nessuna scissione, la pluralità aiuta il partito ad andare avanti”Modena, 7 febbraio 2026 – "Ma ci sederemo con Conte prima, dopo, tra due mesi? Aspettiamo l'ultimo momento? Lo dico a Giuseppe Conte, a Fratoianni, a... Nessuno l'aiuta ad andare in bagno, una 17enne disabile cambia scuola a Genova: "Mi hanno umiliata e derisa"Una ragazza disabile su una sedia a rotelle, ex atleta paralimpica, è stata costretta a cambiare scuola perché non c'era nessuno che l’aiutasse ad...