Riformisti del Pd a Modena Delrio | Nessuna scissione la pluralità aiuta il partito ad andare avanti

A Modena, i riformisti del Pd cercano di smorzare le tensioni. Delrio assicura che non ci sarà scissione e che la pluralità nel partito può essere un punto di forza. Nel mezzo delle discussioni, Delrio si rivolge direttamente a Giuseppe Conte e agli altri leader di sinistra, chiedendo se non sia il caso di trovare un momento per incontrarsi. La domanda nasce dal fatto che i tempi per un confronto ufficiale sembrano sempre più lontani. I riformisti vogliono mantenere unito il partito e continuare a lavorare per un’unità che, secondo

Modena, 7 febbraio 2026 – "Ma ci sederemo con Conte prima, dopo, tra due mesi? Aspettiamo l'ultimo momento? Lo dico a Giuseppe Conte, a Fratoianni, a Bonelli, a Matteo Renzi: ma è possibile che non ci si possa trovare un attimo?". Questo l’appello che il senatore del Pd Graziano Delrio ha lanciato da Modena, alla chiusura del convegno "Crescere tutti, crescere insieme" organizzato dai Riformisti per il Partito democratico a Palazzo Europa, una giornata di studio e proposta dedicata interamente alla lotta alla povertà. Messaggio rivolto ai partiti di opposizione e alla segretaria Elly Schlein . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I riformisti del Partito Democratico cercano di rassicurare i loro sostenitori: niente scissione in vista.

