Aiello del Sabato blitz antidroga | giovane arrestato con quasi un chilo di stupefacenti

A Aiello del Sabato, i carabinieri hanno arrestato un giovane trovandolo in possesso di quasi un chilo di stupefacenti durante un blitz antidroga. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e repressione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Durante l’intervento sono stati sequestrati anche strumenti utilizzati per il confezionamento delle sostanze.

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Arrestato 23enne ad Aiello del Sabato con un chilo di droga e contantiAiello del Sabato, 17 aprile 2026 — Nella serata di ieri, intorno alle ore 23, i Carabinieri della stazione di Aiello del Sabato hanno arrestato un... Blitz antidroga a Campremoldo: arrestato 25enne con oltre un etto di stupefacentiOperazione dei carabinieri della Compagnia di Bobbio: trovati cocaina, eroina e hascisc e oltre 1. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Arrestato 23enne ad Aiello del Sabato con un chilo di droga e contanti; Carabinieri, blitz nei locali pubblici: sospesa attività e multa; Avellino, controlli ad Aiello del Sabato: irregolarità sanitarie e lavoratori in nero, locale sospeso; Ispezione congiunta | multe per oltre 16mila euro e attività chiusa. Avellino, controlli ad Aiello del Sabato: irregolarità sanitarie e lavoratori in nero, locale sospesoBlitz delle forze dell’ordine ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, dove un’attività è stata sospesa al termine di una serie di controlli mirati ... cronachedellacampania.it Aiello del Sabato, elettricista ruba energia con ingegnoso sistema: denunciatoElettricista realizza bypass per rubare la corrente elettrica. I carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno deferito in stato di libertà un 47enne del posto per furto di energia elettrica. ilmattino.it Aiello del Sabato, grossa perdita d'acqua in strada Ricevo e pubblico: Caro Enzo qui in via Bruno c'è una perdita dell'acquedotto presente da tre settimane, notte e giorno quintali di acqua sprecati, poi tra qualche mese arriveranno le solite chiusure notturn facebook