Arrestato 23enne ad Aiello del Sabato con un chilo di droga e contanti
Nella serata di ieri, alle ore 23, i Carabinieri della stazione di Aiello del Sabato hanno fermato un giovane di 23 anni. Durante il controllo, sono stati trovati in suo possesso circa un chilo di hashish e marijuana, oltre a una somma di denaro contante non specificata. L’arrestato è stato portato in caserma e sono in corso ulteriori accertamenti.
Aiello del Sabato, 17 aprile 2026 — Nella serata di ieri, intorno alle ore 23, i Carabinieri della stazione di Aiello del Sabato hanno arrestato un ragazzo di 23 anni trovato in possesso di circa un chilo di sostanze stupefacenti — hashish e marijuana — e di ingenti quantità di denaro contante.La.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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