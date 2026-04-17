Arrestato 23enne ad Aiello del Sabato con un chilo di droga e contanti

Nella serata di ieri, alle ore 23, i Carabinieri della stazione di Aiello del Sabato hanno fermato un giovane di 23 anni. Durante il controllo, sono stati trovati in suo possesso circa un chilo di hashish e marijuana, oltre a una somma di denaro contante non specificata. L’arrestato è stato portato in caserma e sono in corso ulteriori accertamenti.