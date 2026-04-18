Sequestrati migliaia di gadget pericolosi in un capannone Rischio soffocamento per i bambini
Nella provincia di Roma, in un capannone gestito da un cittadino cinese, sono stati sequestrati oltre 13.000 gadget considerati potenzialmente pericolosi. L’operazione è stata condotta dalle autorità per tutelare la sicurezza dei consumatori, in particolare dei bambini, a rischio di soffocamento a causa di questi articoli. I dispositivi sono stati rimossi dal mercato e sono ancora in fase di verifica.
Oltre 13.000 articoli potenzialmente pericolosi sono stati tolti dal mercato a Olevano Romano, in provincia di Roma, in un capannone gestito da un cittadino cinese. L'operazione è scattata a seguito di un controllo della guardia di finanza di Colleferro presso un'attività commerciale gestita da.🔗 Leggi su Romatoday.it
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