Sequestrati migliaia di gadget pericolosi in un capannone Rischio soffocamento per i bambini

Nella provincia di Roma, in un capannone gestito da un cittadino cinese, sono stati sequestrati oltre 13.000 gadget considerati potenzialmente pericolosi. L’operazione è stata condotta dalle autorità per tutelare la sicurezza dei consumatori, in particolare dei bambini, a rischio di soffocamento a causa di questi articoli. I dispositivi sono stati rimossi dal mercato e sono ancora in fase di verifica.