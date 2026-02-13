Maschere costumi e gadget di Carnevale non sicuri | più di 40mila articoli per bambini sequestrati in Abruzzo dalle Fiamme gialle VIDEO

Le Fiamme Gialle di Teramo hanno sequestrato oltre 40 mila articoli di Carnevale destinati ai bambini, perché ritenuti non sicuri e potenzialmente dannosi, durante controlli nelle attività commerciali della provincia.

L'operazione in diversi negozi della provincia di Teramo, dove i finanzieri hanno individuato merce per un valore di circa 100mila euro senza il marchio CE né le informazioni minime per i consumatori Anche quest’anno, le Fiamme gialle, nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio, hanno avviato specifiche attività nel settore della sicurezza prodotti. E, in particolare, a pochi giorni dal Martedì grasso hanno effettuato controlli preventivi nel settore della sicurezza prodotti nei confronti di attività economiche che vendono articoli di Carnevale destinati ai minori di 14 anni e, nello specifico, costumi, maschere, gadget e accessori vari, potenzialmente pericolosi se non certificati, essendo ritenuti per legge “giocattoli”.🔗 Leggi su Chietitoday.it

La guardia di finanza di Teramo ha sequestrato circa 40mila articoli di carnevale destinati ai bambini, perché risultati privi delle certificazioni di sicurezza e potenzialmente dannosi per la salute.

Nell’ambito delle verifiche delle Fiamme Gialle, sono stati sequestrati abbigliamento, giocattoli e articoli natalizi.

