L'Udinese ha subito una sconfitta in casa contro il Parma, evidenziando ancora una volta quanto la presenza di Keinan Davis sia fondamentale per la squadra. Senza il suo contributo, i bianconeri hanno ottenuto solo tre punti in tutto il campionato. La partita ha mostrato come l'assenza del giocatore influenzi notevolmente le prestazioni e i risultati della squadra.

C'è una statistica fin troppo eloquente sull'importanza di Keinan Davis per l'Udinese: senza di lui, i bianconeri hanno raccolto appena tre punti in tutto il campionato. L'equazione è stata confermata anche oggi, di fronte a un Parma in crisi che ha vinto facendo il minimo sindacale. Nel primo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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