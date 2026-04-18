Senza Davis non si vince l' Udinese cade in casa contro il Parma
L'Udinese ha subito una sconfitta in casa contro il Parma, evidenziando ancora una volta quanto la presenza di Keinan Davis sia fondamentale per la squadra. Senza il suo contributo, i bianconeri hanno ottenuto solo tre punti in tutto il campionato. La partita ha mostrato come l'assenza del giocatore influenzi notevolmente le prestazioni e i risultati della squadra.
C'è una statistica fin troppo eloquente sull'importanza di Keinan Davis per l'Udinese: senza di lui, i bianconeri hanno raccolto appena tre punti in tutto il campionato. L'equazione è stata confermata anche oggi, di fronte a un Parma in crisi che ha vinto facendo il minimo sindacale. Nel primo.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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. @Udinese_1896, Runjaic: “Senza Davis la squadra è la stessa” x.com
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