Udinese guai al flessore per Davis | è a rischio per la sfida col Parma

Durante la partita contro il Milan, il giocatore inglese ha sentito dei crampi al muscolo flessore e è uscito dal campo. Nei giorni successivi, verrà effettuata una valutazione medica per determinare l'entità dell'infortunio. La società aspetta di conoscere l'esito degli accertamenti prima di decidere sulla sua partecipazione alla prossima partita contro il Parma. La condizione del giocatore resta da monitorare attentamente.