L'Udinese si prepara a sfidare il Milan nel prossimo turno di campionato, dopo aver ottenuto una vittoria contro il Como. L'incontro si svolgerà sabato e vedrà la squadra allenata da Kosta Runjaic tornare in campo con Davis, che aveva assente in precedenza. Il Milan, reduce dalla sconfitta a Napoli, cerca una risposta sul campo per migliorare la propria posizione in classifica.

(Adnkronos) – Dopo aver fermato il Como, l’Udinese allenato da mister Kosta Runjaic si appresta a far visita sabato a un Milan desideroso di riscatto dopo il KO di Napoli. Per il match contro i rossoneri, nell’attacco dell’Udinese tornerà a disposizione Davis dopo il turno di squalifica scontato contro il Como. L’attaccante inglese si appresta a far coppia con Zaniolo, mentre a partita in corso potrebbe esserci l’occasione per rivedere Buksa, convocabile dopo aver smaltito l’infortunio. In mediana spazio ad Atta ed Ekkelenkamp con Karlstrom; dietro ci saranno poi Kristensen, Kabasele e Solet a proteggere la porta difesa da Okoye. Appare certa, invece, l’assenza degli infortunati Zemura e Zanoli. 🔗 Leggi su Seriea24.it

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JUVENTUS-UDINESE 2-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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L’Udinese ritrova Davis contro il Milan x.com

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