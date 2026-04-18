Dopo 46 giorni, si registrano code di veicoli in direzione sud, mentre i mezzi si spostano senza la presenza di case o ponti nelle vicinanze. Fino a ora, il traffico aveva sempre segnato un movimento unidirezionale verso nord, ma questa mattina si sono verificati i primi spostamenti in senso opposto. Le strade sono state riaperte e il flusso di veicoli ha ripreso a circolare anche verso sud.

Stretto è la via Hezbollah: «Il dito è sul grilletto». Aoun promette «una Beirut senza le armi sciite» Stretto è la via Hezbollah: «Il dito è sul grilletto». Aoun promette «una Beirut senza le armi sciite» Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Code chilometriche verso sud per la prima volta da 46 giorni. Finora il senso di marcia era stato solo quello forzatamente in direzione nord. L’esercito libanese ha inviato unità speciali per riparare nel più breve tempo possibile i ponti sul fiume Litani che l’aviazione israeliana ha bombardato nel tentativo di isolare completamente il sud del Libano dal resto del paese.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Senza case né ponti, si parte lo stesso: sfollati verso sud

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