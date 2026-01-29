Il maltempo si muove verso Sud | in Bergamasca cielo nuvoloso ma senza piogge

Il maltempo si avvicina alla Bergamasca, con il cielo coperto ma senza piogge. Secondo le previsioni, tra oggi e la prossima settimana arriveranno alcune perturbazioni atlantiche che attraverseranno il Nord-Italia. Per ora, la situazione resta stabile, anche se il cielo rimane grigio e coperto.

Tra questi giorni e la prossima settimana è previsto il passaggio di alcune perturbazioni atlantiche sul Nord-Italia. In Lombardia il tempo sarà variabile, con giornate più stabili alternate da giornate di maltempo. Le temperature resteranno miti. Queste le previsioni di Gabriele Galastro, metereologo del Cml ( Centro Meteo Lombardia ) in vista dei prossimi giorni. Ecco, nel dettaglio, le proiezioni degli esperti. Giovedì 29 gennaio 2026. Tempo previsto: in mattinata possibili nebbie sulla medio-bassa pianura, sui rilievi cielo variabilmente nuvoloso. Tra il pomeriggio e la sera cielo poco nuvoloso su tutti i settori.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Per la Vigilia di Natale a Bergamo, le condizioni meteo prevedono cieli coperti e piogge leggere, con circa 11 mm di precipitazioni nel corso della giornata.

La pioggia non si ferma e il vento si fa sempre più forte nel Sud.

Maltempo e frane in Sicilia, il Codacons: Meloni venga a NiscemiPALERMO – La Sicilia appare oggi come un territorio profondamente segnato, dove il maltempo non rappresenta più una parentesi eccezionale ma il detonatore di una crisi strutturale che coinvolge la sic ... livesicilia.it

Emergenza maltempo a Lanusei: ecco come presentare le perizie e chiedere i ristoriIl Comune di Lanusei si muove rapidamente per fronteggiare le conseguenze dell’ondata di maltempo che ha flagellato il territorio tra il 19 e il 21 gennaio 2026. L’amministrazione comunale ha attivato ... vistanet.it

