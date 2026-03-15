droga nei bagni e alcolici ai minorenni

La Questura di Busto Arsizio ha deciso di chiudere per due settimane un bar della città dopo aver scoperto che nel bagno dei dipendenti erano nascosti stupefacenti e che ai minorenni venivano serviti alcolici. L’ordinanza è stata emessa a seguito di verifiche sulla sicurezza pubblica e sull’ordine nel locale. La chiusura è stata comunicata ufficialmente dall’autorità competente.

Droga nel bagno dei dipendenti e alcolici serviti a minorenni. La Questura ha disposto la chiusura per due settimane di un bar di Busto Arsizio per "Gravi turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica". E non è nemmeno la prima volta che il locale viene sigillato. L’emissione del provvedimento fa seguito a una serie di controlli effettuati dai poliziotti del commissariato di Busto Arsizio che, qualche giorno fa, avevano rinvenuto all’interno del bagno riservato ai dipendenti, adiacente alla zona cui ha accesso la clientela, alcune dosi di cocaina. Contestualmente gli agenti della polizia di Stato avevano anche identificato diversi avventori con predenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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