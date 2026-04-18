Sembra scritto da Balzac il soggetto del film con Isabelle Huppert e Marina Foïs e invece è tutto vero escluso i nomi

Un film che ricorda uno scritto di Balzac, con protagoniste due attrici note, ha attirato l'attenzione per la sua trama ispirata a una figura reale. La pellicola, di genere commedia dinastica, è diretta da Thierry Klifa e vede nel cast due interpreti di grande esperienza. La storia si concentra sulle vicende di una donna considerata la più ricca del mondo, in un racconto che mescola elementi di satira e finzione.

L A DONNA PIÙ RICCA DEL MONDO Genere: commedia dinastica Regia: Thierry Klifa. Con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Marina Foïs, Raphaël Personnaz, André Marcon, Mathieu Demy, Paul Beaurepaire Isabelle Huppert diventa “La donna più ricca del mondo”: il trailer del film ispirato allo scandalo Bettencourt X Leggi anche › Isabelle Huppert è “La donna più ricca del mondo”: «Si può essere madre senza avere istinto materno» Sembra scritto da Balzac il soggetto di questo film e invece è tutto vero, escluso i nomi. Perché Marianne Farrère, cui Isabelle Huppert dà la freddezza e la determinazione delle grandi capitane d’industria, rimanda direttamente a Liliane Bettencourt, erede dell’impero L’Oréal e, come dice il titolo, “la donna più ricca del mondo” o giù di lì.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sembra scritto da Balzac il soggetto del film con Isabelle Huppert e Marina Foïs e invece è tutto vero (escluso i nomi...) Notizie correlate “La donna più ricca del mondo”: il film con Isabelle Huppert al cinemaPresentato il poster del film “La donna più ricca del mondo” di Thierry Klifa, con Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, «il cinema è l’arte del presente»Cinema Incontro con l'attrice, ha aperto i Rendez-vous con "La donna più ricca del mondo", sullo scandalo Bettencourt.