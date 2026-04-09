In un'intervista a Roma, l’attrice francese ha affermato che il cinema rappresenta l’arte del presente, quella dell’istante che si vive sul set. Ha aggiunto che chi ha timore di questa immediatezza dovrebbe considerare di cambiare professione. Le sue parole arrivano in un momento in cui il cinema viene spesso analizzato come mezzo di narrazione e riflessione contemporanea. La sua riflessione si concentra sulla natura spontanea e diretta di questa forma artistica.

Cinema Incontro con l'attrice, ha aperto i Rendez-vous con "La donna più ricca del mondo", sullo scandalo Bettencourt. La voglia di vivere di una donna che scompagina un impero. Dal 16 aprile nelle sale Cinema Incontro con l'attrice, ha aperto i Rendez-vous con "La donna più ricca del mondo", sullo scandalo Bettencourt. La voglia di vivere di una donna che scompagina un impero. Dal 16 aprile nelle sale Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Isabelle Huppert, «il cinema è l’arte del presente»

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“La donna più ricca del mondo”: il film con Isabelle Huppert al cinemaPresentato il poster del film “La donna più ricca del mondo” di Thierry Klifa, con Isabelle Huppert.

La Maîtresse du Président - Téléfilm Complet - Historique - Cristiana REALI, Didier BEZACE - FP

Temi più discussi: Isabelle Huppert è la donna più ricca del mondo; Isabelle Huppert, 'Donna più ricca del mondo' con la gioia di vivere; DA MARTEDI' 7 APRILE RENDEZ-VOUS: IL CINEMA FRANCESE A ROMA: ISABELLE HUPPERT, LOUIS GARREL, MARINA FOÏS, JEAN-PAUL SALOMÉ E TANTI ALTRI. ANCHE A TORINO, MILANO, BOLOGNA, FIRENZE, NAPOLI E PALERMO; Isabelle Huppert star del Rendez-Vous, festival Nuovo Cinema Francese.

Isabelle Huppert: Sul set mi sono trasformata tante volte ma non ho mai rinunciato a essere me stessaL’attrice francese nel film di Klifa La donna più ricca del mondo ispirato alla vita di Liliane Bettancourt, ereditiera del marchio L’Oréal: Per il suo legame con un fotografo fu trascinata in trib ... quotidiano.net

La donna più ricca del mondo, intervista a Isabelle Huppert: l'attrice è a Roma per la VXI edizione di Rendez-VousIsabelle Huppert è la protagonista del film La donna più ricca del mondo, ispirato al caso Bettencourt che nel 2007 ha avuto un'ampia risonanza a livello mediatico. Abbiamo incontrato a Roma l'attrice ... comingsoon.it

Attrice camaleontica e magnetica, Isabelle Huppert incarna lo sguardo di un’intera generazione di autori, attraversando con naturalezza passato, presente e futuro del cinema francese. Oltre 150 film e decine di ruoli memorabili, da "Elle" a "La pianista", da "8 - facebook.com facebook

Attrice camaleontica e magnetica, Isabelle Huppert incarna lo sguardo di un’intera generazione di autori, attraversando con naturalezza passato, presente e futuro del cinema francese. Oltre 150 film e decine di ruoli memorabili, da "Elle" a "La pianista", da "8 x.com