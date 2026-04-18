Seicento chili di droga su un camion | a bordo uno spagnolo e un marocchino

Durante un'operazione dei carabinieri nel territorio di Napoli, sono stati sequestrati circa 600 chili di droga nascosti a bordo di un camion. A essere fermati e arrestati sono stati due uomini, uno di nazionalità spagnola e l’altro marocchina. L’intervento ha portato alla confisca di una vasta quantità di sostanze stupefacenti, con conseguente arresto dei due soggetti coinvolti.

Duro colpo al traffico di droga: i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella sequestrano quasi una tonnellata di stupefacenti e arrestano due persone. Nel tardo pomeriggio di ieri, nella zona adiacente all'ingresso del porto di Napoli, gli investigatori hanno notato un camion.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate A bordo dell'auto nascondeva oltre 5 chili di droga e un fucile, corriere denunciatoUno dei carabinieri ha notato fuoriuscire da sotto un telo adagiato sul sedile posteriore ciò che, a prima vista, sembrava essere un tubo metallico... La missione di Dora: "Da noi seicento famiglie. E uno su due è italiano""Adesso siamo predisposti per poter aiutare anche 100 famiglie; a fine 2025 siamo arrivati a un picco di 104. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: In viaggio sul tir con 600 chili di hashish e 120mila euro; Patrica, Oltre seicento chili di hashish in casa, arrestata una famiglia: i nomi; Patrica – Seicento chili di droga al fresco nel frigorifero: in manette intera famiglia (VIDEO); Patrica (Fr), sequestrati oltre 600 chili di hashish, arrestate tre persone. Oltre seicento chili di hashish in casa, arrestata una famiglia: i nomiMadre e due figli in manette: la droga, pronta per lo spaccio, avrebbe fruttato oltre tre milioni e mezzo di euro ... ciociariaoggi.it Più di 700 chili di droga dalla Spagna all’Italia, due napoletani arrestati: erano ricercati da oltre un annoNella mattinata di oggi la Polizia di Stato ha arrestato due napoletani di 46 e 32 anni, destinatari di mandati di arresti europei per traffico di droga ... fanpage.it Seicento chili di #hashish e 120mila euro, 69enne arrestato: deve scontare 4 anni - facebook.com facebook Nascondevano in casa oltre 600 chili di droga: in manette un’intera famiglia. I particolari Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com