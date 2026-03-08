La missione di Dora | Da noi seicento famiglie E uno su due è italiano

Dora gestisce un servizio che attualmente supporta circa seicento famiglie, di cui una su due è di nazionalità italiana. In passato, l’organizzazione si è concentrata su un numero inferiore di nuclei familiari, ma negli ultimi anni ha aumentato la capacità di assistenza. A fine 2025, il numero di famiglie aiutate ha raggiunto un massimo di 104.

"Adesso siamo predisposti per poter aiutare anche 100 famiglie; a fine 2025 siamo arrivati a un picco di 104. Il limite delle richieste che possiamo accogliere è per noi di natura strutturale: se confrontati con gli empori di città vicine, questi spesso presentano numeri più alti, ma ciò non significa che nella nostra realtà non ci sia un bisogno effettivo. Anzi, la povertà a Reggio esiste eccome e di questo dobbiamo prendere coscienza. Lo vediamo quotidianamente: se potessimo arrivare ad aiutare anche 150 famiglie, le richieste non mancherebbero". Dal 2017 a oggi, l'emporio solidale Dora è passato dall'assistere 50 famiglie a 65, poi 80, fino ad arrivare oggi al centinaio.