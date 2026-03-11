Svizzera autobus in fiamme nel centro di Kerzers Sei morti e cinque feriti

Un autobus con molti passeggeri a bordo è esploso ieri sera nel centro di Kerzers, in Svizzera, causando la morte di sei persone e il ferimento di altre cinque. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi si trovava sul posto, mentre le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. La polizia ha delimitato l’area e sta raccogliendo testimonianze.

In Svizzera un autobus con numerosi passeggeri a bordo è esploso ieri sera provocando almeno sei morti e cinque i feriti. A causare lo scoppio potrebbe essere stato un passeggero che si è dato fuoco. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

