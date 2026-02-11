Almeno 10 morti Spari a scuola è una strage | vittime giovanissime tanti feriti

Una sparatoria in una scuola ha provocato almeno dieci morti e molti feriti. La mattina era come tante altre, fino a quando un colpo secco ha rotto il silenzio e cambiato tutto. Ora si cercano risposte e si aspettano notizie sui giovani coinvolti.

In certi posti ci si conosce tutti, e una mattina qualunque basta un rumore secco per cambiare ogni cosa. Un liceo, ragazzi entrati in classe come sempre, genitori che pensavano alla solita giornata. Poi le sirene, le telefonate a vuoto, le voci che corrono più veloci dei fatti. È successo a Tumbler Ridge, nella British Columbia: una comunità piccola, circa 2.400 abitanti, oggi stretta in un dolore che sembra troppo grande per le sue strade. E con il passare delle ore, quello che all’inizio pareva già terribile ha continuato ad aggravarsi. La conta che peggiora di ora in ora. Il bilancio della strage nella scuola è salito a 10 morti, compreso l’aggressore.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola in Canada.

Una sparatoria si è verificata nei pressi della Brown University di Providence, causando almeno due vittime e otto feriti.

Strage in una scuola in Canada, almeno 10 mortiA sparare sarebbe stata una donna, trovata morta all'interno dell'edificio. Sette delle vittime colpite all'interno della scuola ... avvenire.it

Messico, spari in campo da calcio: 11 morti e 12 feriti a SalamancaAlmeno 11 persone sono state uccise e altre 12 sono rimaste ferite in un attacco armato in un campo da calcio nello stato messicano centrale di Guanajuato. Lo ha riferito l'ufficio del sindaco di Sala ... adnkronos.com

Canada, strage in una scuola: almeno 10 morti e 27 feriti x.com

Sono almeno dieci i morti e 27 feriti. È il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada, tra cui almeno sette persone sono state uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbi - facebook.com facebook