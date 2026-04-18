Sedute spiritiche per bonifici la truffa perfida a un anziano

Un uomo di età avanzata ha subito una serie di truffe che hanno coinvolto sedute spiritiche, prelievi forzati presso gli sportelli automatici e bonifici effettuati tramite ordini provenienti da presunte comunicazioni dall'aldilà. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema fraudolento che sfruttava credenze e credulità per indirizzare le vittime verso operazioni finanziarie non autorizzate. Le autorità stanno procedendo con le verifiche per identificare gli eventuali responsabili.

AGI - Sedute spiritiche, prelievi forzati al postamat e bonifici pilotati dall'aldilà: se la truffa del 'finto carabiniere' appare grossolana quanto feroce, la trama per far cadere un anziano di Vittoria, nel Ragusano, in una trappola che lo ha sbalzato in anni di solitudine e nel degrado emerge dalle carte processuali astuta, tenace nel tempo e perfida. A tenderla, secondo le indagini, sarebbe stata una coppia, già condannata in primo grado per circonvenzione di incapace dal Tribunale monocratico di Pordenone (3 anni e 9 mesi per lui e 3 anni e 2 mesi per lei) oltre alla confisca delle somme sottoposte a sequestro preventivo, circa 160mila euro.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sedute spiritiche per bonifici, la truffa perfida a un anziano Notizie correlate Victorian Experience, un tea party vittoriano tra mistero e sedute spiriticheSabato 14 marzo varcare la soglia della Rocca di Riolo sarà come attraversare il tempo. Le ragazze della poesia: "Le mie sedute spiritiche per riportarle in vita"Lascia gli amati monti della Garfagnana Alba Donati, e scende alla sua ex-vita milanese, ma solo per presentare a Casa Manzoni, in via Morone, ospite...