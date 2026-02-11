Le ragazze della poesia | Le mie sedute spiritiche per riportarle in vita
Domani alle 18, Alba Donati torna a Milano per presentare il suo nuovo libro al Circolo dei Lettori di via Morone. L’autrice, conosciuta per le sue poesie e le sedute spiritiche descritte nel testo, lascia gli amati monti della Garfagnana e torna in città, dove sarà ospite per parlare del suo lavoro. La presentazione attirerà sicuramente appassionati e curiosi, pronti ad ascoltare le sue storie e i suoi pensieri.
Lascia gli amati monti della Garfagnana Alba Donati, e scende alla sua ex-vita milanese, ma solo per presentare a Casa Manzoni, in via Morone, ospite del Circolo dei lettori, domani alle 18.30, “Ragazze che scrivono poesie“ (Einaudi), piccola antologia densa di apparizioni e sorprese. Lei stessa poetessa, pluripremiata, è la misteriosa sesta dell’ultimo capitolo? "Assolutamente, no! Le cinque selezionate, perché più le ho amate, sì, sono davvero grandi". Nomi, e data di nascita. "Emily Dickinson, Amherst, Massachusetts, 1830; Anna Achmatova, Odessa, 1889; Antonia Pozzi, Milano, 1912; Wislawa Szymborska, Kórnik, 1923; Sylvia Plath, Boston, 1923. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
