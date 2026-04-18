Con l’arrivo della primavera, molti si preparano a cambiare guardaroba e affrontare la nuova stagione con stile. Sono diversi i capi che si sono dimostrati adatti a questa fase, resistendo alle sfide del clima e alle tendenze del momento. GQ Italia ha selezionato alcuni di questi pezzi, offrendo una panoramica sui vestiti più pratici e di tendenza per affrontare i mesi più caldi.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Vivere a Berlino, in inverno, significa indossare solamente giacche pesanti che coprono ogni tentativo di far vedere qualsiasi tipo di abbinamento o accessorio. Poi finalmente arriva la primavera. Cambia la luce, cambia l’umore, e cambia il guardaroba. E io, con un viaggio in Italia tra pochissimo, so già come va: nella mia testa è luce morbida e terrazze, nella realtà può essere pioggia improvvisa e quel “di sera rinfresca” che ti frega sempre. Quindi, se non voglio portarmi dietro mezzo armadio, devo vestirmi con un minimo di metodo, puntando su capi versatili, abbastanza modulari, intercambiabili.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Se la primavera è un test ecco i capi che lo superano

System Assigned Her to Harem ChaosShe Turned It into a Love Game with the Emperor!

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