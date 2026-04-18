L’istituto scolastico “Petronio” di Pozzuoli rimane chiuso a causa di livelli elevati di anidride carbonica riscontrati all’interno degli ambienti. Le autorità e i tecnici continuano a monitorare la situazione, che riguarda specificamente la scuola situata in via San Gennaro Agnano. Nei giorni scorsi sono stati rilevati dati anomali, portando alla decisione di mantenere l’edificio chiuso fino a ulteriori verifiche.

Resta sotto stretta osservazione l’Istituto scolastico “Petronio” di via San Gennaro Agnano, a Pozzuoli, al centro dell’attenzione di istituzioni e tecnici per le criticità emerse nei giorni scorsi. Questa mattina il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per fare il punto sui nuovi rilievi eseguiti dai Vigili del Fuoco. Gli accertamenti hanno confermato un quadro ancora problematico: al piano terra dell’edificio persistono temperature elevate e livelli anomali di anidride carbonica. Secondo gli esperti, si tratterebbe di un accumulo legato alla scarsa ventilazione degli ambienti, aggravata dalla chiusura temporanea della struttura.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scuola “Petronio” di Pozzuoli: confermati livelli anomali di CO2, istituto ancora chiuso

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