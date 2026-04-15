A Pozzuoli, nell’area dei Campi Flegrei, l’Istituto Petronio è stato chiuso temporaneamente a causa di livelli elevati di CO2 rilevati all’interno dell’edificio. La decisione è stata presa in via precauzionale e si è reso necessario convocare il Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura. Le autorità hanno avviato verifiche per accertare le cause delle concentrazioni di gas nell’istituto scolastico.

Convocato il Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura dopo il rilevamento di alte concentrazioni di anidride carbonica nell’edificio situato a Pozzuoli, nell’area dei Campi Flegrei. La decisione, come riporta Fanpage.it, è stata assunta nella mattinata di mercoledì 15 aprile, al termine di una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi convocata dal prefetto di Napoli Michele di Bari per analizzare la situazione e definire le misure di sicurezza. Secondo quanto emerso durante l’incontro in Prefettura, l’aumento della concentrazione di CO2 potrebbe essere collegato ai recenti eventi sismici registrati nell’area dei Campi Flegrei. L’edificio scolastico si trova infatti in prossimità degli epicentri delle ultime scosse che hanno interessato la zona.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Pozzuoli, livelli elevati di CO2 all’Istituto Petronio: scuola chiusa in via precauzionale

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