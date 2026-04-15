Campi Flegrei alta concentrazione di CO2 all'Istituto Petronio di Pozzuoli | scuola chiusa e analisi in corso
A Pozzuoli, presso l'Istituto Petronio nei Campi Flegrei, sono stati riscontrati livelli elevati di anidride carbonica e una temperatura superiore alla norma al piano terra dell'edificio. La scuola è stata immediatamente chiusa e si stanno svolgendo analisi per verificare la situazione. Le autorità hanno preso questa misura per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.
Al piano terra dell'istituto scolastico sono stati registrati alti livelli di anidride carbonica e una temperatura elevata. Il prefetto di Napoli ha così disposto la chiusura della scuola, in attesa che vengano eseguiti gli opportuni rilievi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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