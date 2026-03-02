Sky – Lautaro fissata la data del rientro | ecco quando lo vedremo in campo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lautaro Martinez non sarà disponibile per l'Inter nel derby di Milano contro il Milan in programma nel fine settimana. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il giocatore rimarrà fuori dalla rosa nelle prossime partite. La data di rientro in campo è stata fissata, ma al momento non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di recupero.

Lautaro. Brutte notizie confermate per l’Inter in vista del Derby di Milano: secondo quanto riportato da Sky Sport, Lautaro Martinez non sarà a disposizione per la sfida contro il Milan in programma nel weekend. Il rientro di Lautaro è previsto per il 22 marzo, quando l’Inter affronterà la Fiorentina in trasferta. L’obiettivo è averlo al meglio per quella sfida, così da ritrovare il proprio riferimento offensivo nel momento decisivo della stagione. Oltre al Derby, il capitano nerazzurro dovrebbe saltare anche la gara casalinga contro l’Atalanta, in programma il 14 marzo a San Siro. Due appuntamenti cruciali ai quali l’Inter dovrà far fronte senza uno dei suoi uomini simbolo, nella speranza di riaverlo presto al centro dell’attacco per il rush finale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Infortunio Vlahovic, fissata la data del rientro in gruppo per l’attaccante serbo. Ecco quando Spalletti potrà contare su di luiBernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. Inter, Lautaro Martinez lancia la sfida: «Torno più forte». Fissata la data del rientroIl capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, rompe il silenzio social e fissa il mirino sul rientro in campo dopo il ko europeo. Approfondimenti e contenuti su Sky. Sky – Inter, ecco quando dovrebbe tornare Lautaro. Le novità di formazione col ComoL'Inter potrebbe cambiare qualcosa nella formazione per la semifinale d'andata in programma domani a Como. Solo due attaccanti disponibili ... msn.com Sky - Inter in ansia per Lautaro: fissato il giorno degli esami strumentaliLe notizie più precise sull'infortunio di Lautaro Martinez arriveranno venerdì, giorno in cui sono previsti gli esami strumentali dopo il problema al polpaccio accusato dall'argentino sul campo del Bo ... msn.com