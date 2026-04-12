L'Inter mette le mani sullo scudetto | quanti punti mancano e quando può arrivare matematicamente
L'Inter si trova a soli dieci punti dalla conquista matematica dello scudetto 2025-2026. Attualmente i nerazzurri hanno 75 punti, con un vantaggio considerevole rispetto al Napoli, che occupa la seconda posizione in classifica. La squadra può quindi arrivare alla vittoria del campionato non appena raggiungerà questa soglia, rendendo imminente la conquista del titolo.
All'Inter 'bastano' altri 10 punti per vincere lo Scudetto 2025-2026. I nerazzurri hanno 75 punti. Il vantaggio sul Napoli è notevole. Il titolo potrebbe arrivare già a inizio maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it
L’Inter ora fa i conti per lo scudetto: quanti punti mancano e quando può arrivare la festaLa squadra di Chivu ha 7 punti di vantaggio su quella di Conte quando mancano 7 giornate alla fine del campionato.
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