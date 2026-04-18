L' Inter e la matematica | quanto manca allo scudetto? Dipende dal Napoli ma

L'Inter si trova in una posizione favorevole nella corsa allo scudetto, con una distanza ridotta dalla vetta della classifica. La squadra ha raccolto un buon numero di punti, mentre il Napoli, attualmente primo, mantiene il vantaggio. La distanza tra le due squadre varia a seconda delle partite giocate, e il titolo sembra sempre più vicino per i nerazzurri. La lotta per il primo posto si decide nelle prossime settimane.

Più 12 sul Napoli (in campo oggi contro la Lazio) e per l’Inter il conto alla rovescia verso il 21° scudetto è partito. Quando potranno festeggiare i nerazzurri? In caso di arrivo a pari punti il regolamento prevede lo spareggio, quindi, la certezza aritmetica arriverà quando il vantaggio sarà superiore ai punti ancora a disposizione. La prima data possibile è quindi domenica 26 aprile. I nerazzurri sarebbero campioni nel caso in cui vincessero sul campo del Torino, il Napoli non ottenesse più di 2 punti nelle prossime due gare contro Lazio e Cremonese e il Milan non vincesse entrambe le sfide con Verona e Juve. A quel punto a 4 giornate dalla fine, con 12 punti in palio e almeno 13 di vantaggio, il titolo sarebbe aritmetico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Temi più discussi: L'Inter mette le mani sullo scudetto: quanti punti mancano e quando può arrivare matematicamente; Scudetto Inter, quando i nerazzurri possono diventare Campioni d'Italia: quanti punti mancano e in quale partita può arrivare l'aritmetica; Inter, Thuram: Scudetto? Finché non c'è matematica mai cantare vittoria; All'Inter manca solo la matematica per brindare allo scudetto.

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