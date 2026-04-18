L' Inter e l' aritmetica | quanto manca allo scudetto? Dipende dal Napoli ma potrebbe

L'Inter si trova molto vicino a conquistare il suo ventunesimo scudetto, rendendo la vittoria possibile in breve tempo. La corsa al titolo dipende anche dai risultati delle concorrenti, in particolare dal Napoli, che occupa una posizione significativa in classifica. La squadra nerazzurra ha accumulato punti che avvicinano la conquista del campionato, ma il traguardo finale resta legato agli esiti delle prossime partite.

Più 12 sul Napoli (in campo oggi contro la Lazio) e per l’Inter il conto alla rovescia verso il 21° scudetto è partito. Quando potranno festeggiare i nerazzurri? In caso di arrivo a pari punti il regolamento prevede lo spareggio, quindi, la certezza aritmetica arriverà quando il vantaggio sarà superiore ai punti ancora a disposizione. La prima data possibile è quindi domenica 26 aprile. I nerazzurri sarebbero campioni nel caso in cui vincessero sul campo del Torino, il Napoli non ottenesse più di 2 punti nelle prossime due gare contro Lazio e Cremonese e il Milan non vincesse entrambe le sfide con Verona e Juve. A quel punto a 4 giornate dalla fine, con 12 punti in palio e almeno 13 di vantaggio, il titolo sarebbe aritmetico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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