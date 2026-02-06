Scossa di terremoto in Italia | la terra ha tremato all’improvviso

Questa sera, alle 21:15, la terra ha tremato nel Torinese. Una scossa di magnitudo 2.4 è stata avvertita nella zona a sud-ovest di Lemie, in provincia di Torino. Per ora non si segnalano danni o feriti, ma i residenti sono usciti subito di casa spaventati. I vigili del fuoco e la protezione civile sono già sul posto per verificare eventuali conseguenze.

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.4 è stata rilevata nella tarda serata di mercoledì 5 febbraio 2026 nel settore montano del Torinese, con interessamento dell’area a sud-ovest di Lemie, in provincia di Torino. Si tratta di un episodio di intensità contenuta, inserito nel quadro della normale attività sismica delle zone alpine piemontesi. Dalle informazioni disponibili, l’evento è avvenuto alle 22:07 (ora italiana). Il punto di massima energia, ossia l’ epicentro, è stato localizzato a circa 4 chilometri a sud-ovest di Lemie, mentre la profondità stimata è di 9 chilometri, valore tipico dei terremoti superficiali che possono risultare percepibili anche con magnitudo basse. 🔗 Leggi su Tvzap.it

