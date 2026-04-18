Scoperto mentre si masturba nel parco | salvato dal linciaggio

Durante un controllo di routine nel parco comunale, gli agenti della polizia locale, sotto la guida del colonnello Piricelli, hanno trovato un uomo mentre si masturbava in un'area verde. Immediatamente, alcune persone presenti hanno cercato di aggredirlo, ma gli agenti sono intervenuti per fermare il tentativo di linciaggio. L’uomo è stato messo in sicurezza e portato in commissariato per ulteriori accertamenti.

Un uomo è stato salvato dal linciaggio in un parco dalla polizia locale. Durante i servizi di controllo del territorio, gli Agenti - guidati dal colonnello Piricelli - hanno effettuato una ispezione all’interno della pineta comunale, dove hanno avuto la presenza di alcune persone inferocite che.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Si masturba in villa comunale ad Afragola, la polizia locale salva 60enne dal linciaggio: denunciatoUn uomo di 60 anni è stato sorpreso a masturbarsi nella Villa Comunale di Afragola. Orrore nel parco giochi per bambini: 46enne si masturba davanti a tutti, fermatoNel primo pomeriggio di oggi a Forio, un uomo di 46 anni, straniero domiciliato sull’isola di Ischia, è stato arrestato con l’accusa di atti osceni...